Tecca: «Contributo di Eriksen sarà decisivo per corsa scudetto dell’Inter»

Massimo Tecca, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato di dell’Inter ed in particolare di Christian Eriksen. Secondo il giornalista il contributo del danese sarà decisivo per la corsa scudetto dei nerazzurri

DECISIVO – Massimo Tecca analizza il momento Christian Eriksen nella stagione dell‘Inter. Il danese, secondo il giornalista, sarà decisivo nella corsa scudetto: «Eriksen? Liberato da eccessivi vincoli tattici riesce ad esprimersi bene. È una strada che anche Conte sta intraprendendo all’Inter, e che ha dato i suoi frutti. Il giocatore ammirato in Nazionale può dare quel contributo che è mancato tante volte in passato e che serve ai nerazzurri per continuare la marcia scudetto».