Tecca: «Conte e l’Inter hanno migliorato Lukaku, può decidere la partita»

Venerdì contro il Belgio l’Italia si giocherà l’accesso alle semifinali di EURO 2020. Il pericolo principale sarà Romelu Lukaku. Negli studi di “Sky Sport” Massimo Tecca ricorda quanto l’attaccante belga sia migliorato nell’Inter sotto la guida di Antonio Conte.

MIGLIORATO ALL’INTER – Tecca ricorda quanto Lukaku, che sarà il pericolo principale per l’Italia venerdì, sia stato migliorato da Conte in questi ultimi due anni all’Inter: «Lukaku può decidere le partite. Sono state molto belle le dichiarazioni nei confronti di Conte che lo ha migliorato come persona e giocatore. Nell’Inter ha fatto anche da regista offensivo, tenendo palla, prendendo botte e diventando ancora più completo. Spesso ha inventato dei gol e aiutato a far segnare i compagni».