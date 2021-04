Tecca: «Conte ha colmato il gap con la Juventus! Sua impronta sull’Inter»

Il gap tra Inter e Juventus è definitivamente colmato, secondo il giornalista Massimo Tecca. Che attribuisce i meriti ad Antonio Conte (QUI la sua conferenza prima di Inter-Verona). Ecco le parole del giornalista, ospite di “Super Weekend” a “Sky Sport”.

DISTANZA ESAURITA – L’Inter sta correndo verso la vittoria finale. Che, se avverrà, interromperà il dominio della Juventus. E tra questi due momenti c’è un punto in comune: Antonio Conte. Il giornalista Massimo Tecca esalta il lavoro del tecnico nerazzurro: «Se Conte ha colmato solo in parte il gap con la Juventus? No, lo ha colmato completamente in tutti i sensi perché ha messo veramente la sua mano sulla trasformazione della squadra. Mi sarei aspettato scelte diverse per la sfida con il Verona, anche solo per tenere sulla corda tutti quelli che giocano meno. E invece il fatto di voler puntare sui titolarissimi depone a favore di questa sua durezza, durezza positiva ovviamente, che non ha mai abbandonato».