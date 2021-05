Tecca: «Chi all’Inter dopo Conte? Sarri o Zidane! Base buona, ma i tagli…»

Il telecronista e giornalista sportivo Massimo Tecca ha parlato dagli studi di Sky Sport 24, sostenendo di come l’Inter, per sua sfortuna, non riesce mai a godersi una festa. Qualche battuta anche sull’erede di Conte e sulla rosa che allenerà

MOMENTO COMPLICATO − Massimo Tecca ha parlato del futuro prossimo dell’Inter dopo l’amara partenza di Antonio Conte. Le sue parole: «Mossa dettata dal ridimensionamento economico e anche tecnico. Questo, Conte, che è voglioso di vincere sempre e migliorare, non lo accetta. Bisogna capire chi si taglierà lo stipendio e se giocatori come Romelu Lukaku o Achraf Hakimi rimarranno con il nuovo allenatore. Adesso, ci sarà un periodo non semplice per l’Inter. L’Inter non riesce a godersi un trionfo, come nel 2010 vinci e poi tristezza con José Mourinho che va via di notte».

IL DOPO CONTE − Per Tecca ora ci sono due profili ideali sul mercato per la panchina dell’Inter: «Maurizio Sarri e Zinedine Zidane, sarebbero i profili più adatti. Sarri si merita una nuova grande panchina. Sono due profili interessanti di altissimo livello, disposti a lavorare un po’ in sottrazione».

PUNTI FERMI − Infine, Tecca ha sostenuto che l’Inter ha, comunque, giocatori su cui fare affidamento: «Alcuni punti fermi rimangono, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni ad esempio sono due valori importantissimi da non scartare. L’Inter ha una buona base».