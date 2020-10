Tecca: “Barella? Un “tuttocampista”, ricorda Tardelli. Lautaro Martinez…”

Massimo Tecca

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter ed in particolare del ruolo di Nicolò Barella all’interno dello scacchiere tattico di Antonio Conte. Una battuta, infine, su Lautaro Martinez

QUALITA’ – Queste le parole di Massimo Tecca: «Barella? È un tuttocampista, per certi versi ricorda Tardelli. In questo momento è uno degli uomini, insieme a Lukaku ed Hakimi, indispensabili per Conte e l’Inter. Lautaro Martinez? Era partito bene, c’è un calo per una questione di nervosismo. Ma è destinato ad avere un ruolo di protagonista nei nerazzurri. A Conte servono gol alternativi a Lukaku, e questo è il compito dell’argentino. Kolarov? Ha dimostrato gravi lacune difensive, in questo momento lo vedo fuori».