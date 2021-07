Tecca: «Barella, Jorginho e Verratti, grande intelligenza e qualità»

Massimo Tecca, giornalista sportivo di “Sky Sport”, ritiene il centrocampo dell’Italia composto da Barella dell’Inter, Jorginho e Verratti dotato di grande qualità ed intelligenza. Sicuramente il CT Mancini lo confermerà anche in vista della semifinale contro la Spagna

