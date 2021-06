Tebas (Liga): «Superlega? Juventus e le due spagnole fuori dalle coppe»

Tebas, presidente della Liga, ha rilasciato una lunga intervista alla trasmissione El Golazo de Gol, sul canale Gol Television. In relazione alla vicenda Superlega è dell’idea che la UEFA escluderà Juventus, Barcellona e Real Madrid dalla prossima Champions League.

ESCLUSIONE – Parole dure da parte di Javier Tebas sulla questione Superlega: «Io difendo i quaranta club restanti (di Liga e Segunda Division, ndr) e molti club europei, che non sono d’accordo con quello che hanno fatto. Real Madrid, Barcellona e Juventus hanno creato problemi a molte società europee e leghe. Sanzioni? La non iscrizione alla prossima Champions League. Per quello che credo, e che ho capito, sarà così. Devono essere preoccupati questi club, in Svizzera ci sono molte federazioni che hanno grande esperienza coi tribunali. Non è una cosa semplice. Il presidente dell’Atlético Madrid ha ammesso di essere un errore, tornando sui suoi passi».