Team of the week Serie A: boom Atalanta,...

Team of the week Serie A: boom Atalanta, presenti due calciatori dell’Inter

Condividi questo articolo

Whoscored, secondo i suoi dati statistici, ha stilato la miglior formazione dell’ultima giornata di Serie A. L’Atalanta è la squadra più rappresentata. Presenti due calciatori dell’Inter

DUE TOP – Vi sono due giocatori dell’Inter nella formazione della settimana in Serie A stilata da WhoScored. I due nerazzurri presenti in formazione sono Alexis Sanchez, autore di un gol ed un assist nella goleada contro la SPAL, e Milan Skriniar. Squadra più presente l’Atalanta, con ben quattro giocatori in formazione. Di seguito l’undici completo: