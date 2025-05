Taveri sicuro: «Inzaghi nella storia dell’Inter e del calcio italiano»

Al termine di una spettacolare doppio confronto contro il Barcellona, l’Inter di Inzaghi ha raggiunto la settima finale di Champions League della sua storia. Mino Taveri è intervenuto in diretta a Sport Mediaset elencando varie statistiche sulle finali europee dei nerazzurri, e sul possibile avversario che verrà conosciuto questa sera: Psg o Arsenal.

STATISTICHE – Mino Taveri è intervenuto in diretta negli studi Mediaset commentando l’accesso dell’Inter alla finale di Monaco di Baviera. Il giornalista ha analizzato alcune statistiche e precedenti dei nerazzurri nell’ultimo atto della Champions League: «Manca tempo, la finale sarà a fine maggio, ma cominciamo subito a dire che l’Inter è l’ultima squadra italiana ad aver vinto la Champions League e aver giocato una finale. Inter che ha raggiunto per la settima volta la finale della Coppa Campioni. Simone Inzaghi diventa l’ottavo allenatore italiano ad aver raggiunto almeno 2 finali di Champions. Ha superato Invernizzi e Mourinho per finali con l’Inter, ed è ad una finale da Herrera, che ne vinse 2 su 3. Inzaghi aveva perso la precedente finale con il City di Guardiola e in finale troverà un allenatore di quella scuola lì. O Arteta, vice di Guardiola a Manchester, o il suo successore al Barcellona, Luis Enrique».

Ora per l’Inter e Inzaghi, Arsenal o PSG

AVVERSARIO – Mino Taveri ha poi analizzato i precedenti di Psg e Arsenal. Questa sera al Parco dei Principi andrà in scena la partita che decreterà quale delle due squadre raggiungerà l’Inter nella finale di Monaco: «Difficile sbilanciarsi su quale delle due sia meglio per l’Inter. Entrambe le squadre hanno giocato una finale nella loro storia, ma non hanno mai vinto. C’è da dire che nell’unico precedente in cui la Champions League è stata vinta da un club francese, il Marsiglia, la finale era anche in quel caso non a Monaco di Baviera, ma all’Olympiastadion di Berlino».