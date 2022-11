Taveri: «Scudetto, Inter e Milan ancora in corsa! Domenica sarà decisiva»

Mino Taveri dagli studi di Sportmediaset ha parlato della corsa scudetto, inserendo ancora Inter e Milan, ma la sfida di domenica secondo lui sarà già decisiva.

LOTTA SCUDETTO – Taveri ha parlato così della lotta scudetto in Serie A e non solo: «Credo che Inter e Milan siano ancora le candidate principali per poter tentar un aggancio al Napoli ma non sarà facile. L’Inter dovrà ancora giocare con il Napoli, ma attenzione perché la partita di domenica tra Atalanta e nerazzurri potrà dire molto, e poi sarà difficile recuperare per chi perderà questa partita».