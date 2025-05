Taveri: «PSG più in forma, Inter più costante ma c’è problema di gol»

Mino Taveri, ospite a Sport Mediaset, ha confrontato i percorsi fatti in Champions League da Inter e PSG. Manca sempre meno all’ultimo atto della più prestigiosa competizione europea, in programma sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

IL CONFRONTO – Mino Taveri ripercorre le varie tappe europee che hanno portato Inter e PSG alla finale di Monaco di Baviera: «PSG arriva nel momento migliore della sua stagione a questa finale. Inter però ha dalla sua l’essere stata più costante durante tutta la Champions League. Già nella fase regolare, i nerazzurri hanno vinto 6 partite su 8 prendendo un solo gol e chiudendo al 4° posto nella classifica generale. Rendimento molto più costante, prima dell’exploit nella fase ad eliminazione diretta. Inter ha tratto grande fiducia dagli scontri contro Bayern Monaco e Barcellona. Il PSG è stata meno lineare. La squadra francese ha dovuto spesso aggrapparsi al suo numero 1, Donnarumma. PSG soffre in difesa, concretizza sì, ma a volte si specchia un po’. Dopo essere finita 15° nella prima fase e aver disputato i playoff, nella fase ad eliminazione diretta a aumentato i giri del motore, eliminando 3 squadre della Premier League: in ordine Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Squadra che non si perde mai d’animo. Confrontiamo i gol per reparto in Champions League: PSG macchina da gol, e ben distribuita. Tanti gol dei terzini e dei centrocampisti oltre che dei giocatori offensivi, Nell’Inter oltre la ThuLa e Dumfries ci sono pochi gol del centrocampo, a segno solo Frattesi e Calhanoglu come centrocampisti della rosa».