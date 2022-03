Taveri: «Milan dipendente da Leao. Inter ha più varietà in attacco!»

Mino Taveri dagli studi di SportMediaset prima di Milan-Inter (QUI le formazioni ufficiali), valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia ha parlato del momento delle due squadre, in particolare l’attacco.

MILAN DIPENDENTE – Mino Taveri su Sportmediaset prima di Milan-Inter ha detto la sua riguardo il momento delle due squadre: «Il Milan sta diventando troppo dipendente da Leao. Alla fine se Leao tira il freno a mano dato che non si risparmia mai, allora se non esce fuori il Olivier Giroud di turno diventa complicato per il Milan, mentre l’Inter ha più varietà che c’è Ivan Perisic che segna meno di Leao, ma in attacco ci sono le punte. Leao sta diventando grande, è un giocatore che fa gol ma non sta dentro l’area, quindi magari parte anche dalla sua metà campo, rientra e tira quindi attira tutta l’attenzione su di lui. Chiaro che i suoi otto gol valgono più dei quindici gol di un attaccante».