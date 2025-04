Taveri: «Lotta Inter-Napoli? Ci sono quattro giornate salienti, queste!»

Taveri si concentra sulla lotta scudetto Inter-Napoli, con i nerazzurri avanti di tre lunghezze sulla squadra di Conte. Il collega individua quattro giornate che potrebbero decidere tutto.

LOTTA SCUDETTO – La lotta scudetto tra Beneamata e azzurri continuerà nelle prossime giornate di campionato. Le due squadre, dopo il doppio pareggio in Emilia rispettivamente contro Parma e Bologna, distano in classifica ancora tre punti. Mino Taveri, ospite negli studi Sport Mediaset, si è espresso in questa maniera individuando anche quattro giornate salienti che potrebbero decidere questa corsa: «Per come sta giocando il Bologna è un punto preziosissimo, che nel giro di ritorno è la terza squadra del campionato dietro a Inter e alla sorprendente Roma. Dal giorno del sorpasso, alla ventiseiesima, gli azzurri non sono più riusciti ad agguantare i nerazzurri. Ha avuto avversari non facili in mezzo, anche se c’è stato il pareggio di Venezia. Il Napoli risolva questi problemi di tenuta fisica. Quattro giornate salienti: Bologna-Inter e Monza Napoli, Inter-Roma e Napoli-Torino, Inter-Lazio e Parma-Napoli, Como-Inter e Napoli-Cagliari». Nel prossimo turno, la squadra di Simone Inzaghi (oggi impegnata in Champions League contro il Bayern Monaco) ospiterà in casa a San Siro il Cagliari di Davide Nicola. Mentre, lunedì sera, i ragazzi di Antonio Conte se la vedranno al Maradona contro l’Empoli.