Taveri: «Lazio in forma ma l’Inter ha un valore aggiunto dalla sua!»

Chi la spunterà fra Inter e Lazio in Supercoppa Italiana? Per Mino Taveri è difficile da dire. Ecco l’opinione sulle due squadre dell’opinionista di Mediaset.

INTERPRETAZIONE DIFFICILE – Mino Taveri individua i punti di forza di Inter e Lazio, che fra pochissimo scenderanno in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana: «Simone Inzaghi è sereno e tranquillo con la sua formazione titolare, quella base. È la squadra più in forma del campionato, insieme forse alla Lazio e alla Juventus. Stasera non è facile tirar fuori un pronostico per stasera. La Lazio ha trovato un centrocampo robusto che ne può contrastare uno altrettanto robusto come quello nerazzurro. È una partita molto difficile da interpretare e poi sono squadre che si conoscono molto bene col campionato, non hanno più tanto da scoprire. L’Inter è l’unica squadra che ha un leader vero, trascinatore, anche fuori dal campo perché lui lega molto anche il resto della squadra fuori dal campo. L’Inter ha anche questo valore aggiunto, che è Lautaro Martinez».