Taveri: «Lautaro Martinez non pervenuto, e su Maignan era rosso diretto»

Mino Taveri dopo Milan-Inter terminata 0-0, su Mediaset ha detto la sua riguardo la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia soffermandosi in particolare sulla prestazione di Lautaro Martinez e l’intervento sul portiere rossonero, Maignan.

L’ANALISI – Mino Taveri dice la sua riguardo il momento delle due squadre e il pareggio maturato a San Siro: «Entrambe le squadre non stanno bene, la differenza con l’ultimo derby è che è finita 0-0. Perché per il resto c’è stata una squadra che ha fatto meglio, in questo caso il Milan. Samir Handanovic è stato il portiere più impegnato. In una partita non bellissima il Milan ha fatto qualcosa in più. Lautaro Martinez anche stavolta non pervenuto, l’Inter ha dei problemi evidenti e lo dicono i numeri».

L’INTERVENTO – Secondo Taveri l’intervento di Lautaro Martinez su Mike Maignan è da sanzionare con il rosso (vedi moviola): «Quello dell’attaccante argentino su Maignan è rosso tutta la vita! Mi sorprende l’intervento con i tacchetti e non di punta. Mi preoccupa che Lautaro davanti al giallo sia rimasto sorpreso».