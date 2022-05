Taveri: «Juventus, senza alcun trofeo è fallimento! Scelte dicono una cosa»

Inter e Juventus si sfidano nella finale di Coppa Italia che va in scena allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00. Mino Taveri, ospite negli studi di Sport Mediaset, è convinto che la pressione penda più dalla parte dei bianconeri di Allegri

PESO – Inter e Juventus si sfidano nella finale di Coppa Italia. Secondo Mino Taveri, la partita pesa molto per Massimiliano Allegri: «Pesa tantissimo perché è stato l’anno del ritorno di Allegri dopo che i suoi predecessori, Sarri e Pirlo, hanno vinto scudetto, Supercoppa e Coppa Italia. Immaginiamoci con Allegri, senza alcun trofeo sarebbe un fallimento. Poi non è la fine del mondo, però in questo caso per una società come la Juventus non vincere questa Coppa Italia sarebbe un brutto colpo. Allegri fino a quel Juventus-Inter era convinto che avrebbe potuto vincere lo scudetto perché ha più volte parlato di svolta. Le formazioni migliori sono queste secondo me, plaudo Allegri che fa giocare Dybala in questa partita però non far giocare insieme Dybala, Vlahovic e Morata è un segnale di attendismo iniziale. È chiaro che le squadre vogliono partire coperte, a meno di episodi che possano cambiare la partita credo che le squadre si rispetteranno molto nella fase iniziale. Allegri ha sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno, noi no. Gli diamo l’alibi dell’addio di Cristiano Ronaldo che ha cambiato le strategie. Secondo me, indipendentemente dalla Coppa Italia, bisognerà capire quali interpreti prendere per la prossima stagione».