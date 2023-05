Taveri: «Inzaghi, tanti meriti! Ma dodici sconfitte in Serie A sono troppe»

Mino Taveri, dagli studi di SportMediaset, ha parlato a proposito di Simone Inzaghi. Il giornalista fa il punto sulla stagione vissuta dall’allenatore dell’Inter

ANALISI – Questa l’analisi di Taveri: «Inzaghi e Allegri? Negli ultimi due anni l’allenatore nerazzurro ha conquistato quattro trofei, di cui due conquistati proprio contro la Juventus. Il tecnico paga le dodici sconfitte in campionato che sono tante per una squadra come l’Inter. La domanda è due finali vinte e la finale di Champions League possono compensare? Al momento no. Però Inzaghi ha tanti meriti, si è rialzato bene dai momenti difficili. Di aver recuperato Lukaku, consolidato un grande centrocampo, la gestione di Mkhitaryan, Brozovic. Io spero che se dovesse andar male in finale di Champions League non dovrebbe compromettere il giudizio sull’allenatore».