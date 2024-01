Taveri: «Inter top anche in Europa! Fatta per le competizioni secche»

L’Inter approda in finale di Supercoppa Italiana, battendo la Lazio. Ma c’è anche l’Europa ancora in ballo. Sul percorso in Champions League si sofferma Mino Taveri, opinionista di Mediaset.

SUGGELLO – Partita dopo partita l’Inter esprime sul campo la maturità acquisita negli ultimi tempi. Maturità che, secondo Mino Taveri, potrà tornare utile alla squadra di Simone Inzaghi anche in Europa: «La finale di Champions League dell’anno scorso ha dato molta consapevolezza all’Inter di potersi giocare queste competizione europee anche ad altissimo livello. E lo si vede quando fa le partite. Poi c’è stato il passo falso in Coppa Italia ma può starci con tanto turnover. L’Inter ha dato consapevolezza di potersi giocare le competizioni veloci e secche, dove si alza il trofeo fra gare d’andata e ritorno. Questa Inter, con quest’atteggiamento, può fare molta strada anche in Champions League. Ovviamente lì il livello si alza però credo che questa squadra, vista stasera, è il suggello di questo momento ed è top, fra le prime, anche in Europa».