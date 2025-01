Taveri: «L’Inter ha sistemato tutto! Lautaro Martinez? Insufficiente!»

Mino Taveri boccia Lautaro Martinez ma promuovere il gruppo Inter. Ecco le considerazioni del giornalista dopo il successo contro l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana.

DIFESA OFFENSIVA – Mino Taveri, ospite nello studio di SportMediaset, all’indomani di Inter-Atalanta dichiara: «Non segnano gli attaccanti? Non fa niente, segnano i difensori! Il segreto di una grande squadra è quello. Quattordici volte i difensori della squadra di Inzaghi in questa stagione, tra campionato e coppe, sono andati in gol. Nessuna squadra in Europa ha questo rendimento per ciò che riguarda la difesa. Dumfries è solamente uno dei tanti del gruppo nerazzurro che riesce a far gol».

CLEAN SHEET – Mino Taveri, poi, prosegue evidenziando: «E pensare che all’inizio della stagione la difesa dell’Inter era accusata di prendere un po’ troppi gol rispetto all’anno passato. Hanno sistemato anche quella vicenda lì: sono sedici partite senza prendere gol. Quindi direi che Inzaghi dorme sonni tranquilli per quello che riguarda lo spessore della sua squadra».

Inter, segnano tutti ma Lautaro Martinez no: il giudizio di Taveri

PAGELLA – Taveri conclude con un giudizio sulla serata di Lautaro Martinez in Supercoppa Italiana: «Simone Inzaghi ha promosso Lautaro Martinez e gli ha dato la sufficienza. Tutti i quotidiani sportivi gli hanno dato l’insufficienza. E anche io credo che sia insufficiente come voto, semplicemente perché parliamo di Lautaro Martinez. Un giocatore che se ha quattro palle gol e non le segna non può essere sufficiente. Se dovessi dare un voto alla gara dell’argentino ieri darei 5,5».