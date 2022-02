Taveri: «Inter sa di non essersi smarrita! Alcune pause dicono una cosa»

L’Inter batte la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia, reagendo alla sconfitta nel derby. Mino Taveri ha analizzato la vittoria nerazzurra a Mediaset, parlando anche dei cali di concentrazione durante il match.

PSICOLOGIA – L’Inter dopo la sconfitta con il Milan sapeva di dover reagire. Lo ha fatto, conquistando le semifinali di Coppa Italia. Mino Taveri parla proprio dell’aspetto psicologico: «Poteva essere una trappola psicologica perché dopo il derby poteva diventare pericoloso perdere, non penso sia stata questa gara a dare consapevolezza all’Inter. Piuttosto dà consapevolezza di non essersi smarrita nel derby ma di aver passato una serata parzialmente sbagliata. Di solito si dice che quando perdi non vedi l’ora di tornare in campo, l’Inter ha avuto l’occasione e ne ha approfittato».

PAUSE – Taveri fa notare le pause che ogni tanto l’Inter si prende durante la partita: «La squadra nerazzurra ha quelle pause che ancora non danno al campionato la sensazione che possa dominarlo dall’inizio alla fine. È chiaro che se ti trovi squadre di un certo spessore possono azzannarti, ma è anche vero che ci stanno in novanta minuti. A volte l’Inter permette alle squadre avversarie di guadagnare molti metri. È successo con il Milan e Olivier Giroud è arrivato in porta. A me dispiace sinceramente per José Mourinho che è una persona intelligente, però non è rispettoso verso gli avversari parlare ogni volta delle decisioni arbitrali perché poi può sembrare un alibi se con l’Inter fai un solo tiro in porta».