Taveri: «Inter, Porto non è il Benfica! C’è possibilità di passare»

Mino Taveri dagli studi di Sportmediaset ha espresso la propria opinione riguardo la sfida di ritorno di Champions League tra Porto e Inter.

SFIDA DI RITORNO – Il giornalista Mino Taveri ha parlato così della sfida di ritorno di Champions League: «L’Inter ha il gol di vantaggio in casa contro il Porto che in campionato non è il Benfica. Ha visto con il Chaves ma è a -8 dal Benfica e non ha lo stesso potenziale offensivo. Nella sfida di ritorno non ci sarà Otavio che ha segnato nell’ultima partita. All’Inter possiamo dare qualche percentuale in più perché c’è grande voglia di riscatto dopo la sconfitta con il Bologna».

