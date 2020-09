Taveri: “Inter pazza? No, buonissima! Vorrei vedere Inzaghi nerazzurro”

Mino Taveri

Taveri ha analizzato Inter-Fiorentina di sabato sera, trovando più pregi che difetti. Il giornalista Mediaset, nel corso di “Pressing Serie A” su Italia 1, ha poi lanciato una suggestione: vedere Simone Inzaghi ai nerazzurri o alla Juventus.

NON SI BUTTA NULLA – Mino Taveri valuta i cambi dell’Inter contro la Fiorentina: «Sembra un po’ quello che ha fatto la Juventus. Cioè: i due allenatori hanno messo gli altri e poi hanno rimediato con quelli che, secondo me, alla lunga saranno i titolari. Io non parlerei di pazza Inter, perché ha fatto un’ottima partita contro una buonissima Fiorentina. Più che pazzia io parlo di una buonissima Inter, che è riuscita a reucperare e a vincere una partita che si era messa male. Segno questo delle capacità di questa squadra, ed è una rosa da scudetto. Gli allenatori provano adesso quella che può essere la squadra con cui fare la stagione. Adesso devi fare i tentativi: ecco perché Ashley Young a destra. Io ho un piccolo cruccio: a me piacerebbe un giorno vedere Simone Inzaghi, senza offesa per la Lazio, alla guida di una Juventus o di un’Inter. Di uno squadrone per vincere lo scudetto: sarei curioso di vedere il rendimento di Inzaghi. I gol subiti? Se Antonio Conte è una persona intelligente capirà che le scelte iniziali sono state sbagliate, e cambierà la difesa. Se prosegue nel suo errore e prende altri tre gol c’è la controprova del campo: da lì non c’è scampo».