Taveri: «Inter-Liverpool? Fossi Inzaghi non avrei dubbi, in campo loro due»

Mino Taveri, ospite negli studi di Mediaset riguardanti la Champions League, non ha avuto dubbi sugli attaccanti che Inzaghi dovrebbe schierare per Inter-Liverpool. Ecco la preferenza del giornalista in vista dell’ottavo di finale.



SCELTA − Mino Taveri non ha dubbi sul ballottaggio fra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez per Inter-Liverpool di oggi: «Se io fossi Simone Inzaghi punterei sul più forte sempre, la coppia d’attacco è Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Vada come vada la partita è lunga, puoi fare dei cambi ma non si può snaturare una squadra. Lautaro Martinez non è al massimo ma secondo me deve scendere dal primo minuto».