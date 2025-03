Taveri: «Inter, inciderà tanto un fattore. Le mie percentuali scudetto!»

Cosimo Taveri, ospite all’edizione odierna di Sport Mediaset, è tornato a parlare di lotta scudetto, e degli impegni che avranno Inter, Napoli e Atalanta nel mese di aprile.

IL COMMENTO – Mino Taveri, in diretta a Sport Mediaset, ha parlato delle lotta scudetto e delle squadre coinvolte al rientro dalla sosta della nazionali. Il giornalista si è soffermato sul mese di aprile dell’Inter, in cui i nerazzurri saranno alle prese anche con decisivi impegni nelle coppe: «Corsa scudetto a 2 o a 3? Aprile sarà decisivo. Sbilanciati gli impegni dell’Inter rispetto a quelli di Napoli e Atalanta. I nerazzurri avranno 4 partite in più, tra Bayern Monaco in Champions League e Semifinale di Coppa Italia. Il calendario è un fattore, ma l’Inter è abituata a queste sfide. Dopo la sosta quest’anno la squadra di Inzaghi ha sempre reagito bene, questi 3 punti di vantaggio presi nell’ultima giornata sono molto importanti. Tante note positive intorno alla squadra nerazzurra, a parte qualche infortunio di troppo: bisognerà capire chi sarà il compagno di Thuram in assenza di Lautaro Martinez».

Mino Taveri e le percentuali scudetto di Inter, Napoli e Atalanta

PERCENTUALI – Mino Taveri analizza poi il cammino della principale rivale dell’Inter, il Napoli. Taveri ipotizzare quelle che sono le percentuali di vittoria del campionato: «Il Napoli avrà di fronte un avversario molto duro questo weekend, il Milan. Ma Antonio Conte sa come si gestisce la parte finale del campionato. La difesa azzurra è una certezza, ma l’attacco napoletano segna poco, serve ritrovare un Lukaku trascinatore per avere più chance. Percentuali scudetto? dico 45% Inter, 35% Napoli e 20% all’Atalanta».