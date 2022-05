Taveri: «Inter, se fai 4 gol non è per caso! Inzaghi? Preso rischio calcolato»

Mino Taveri, dagli studi di Canale 5, ha fatto un intervento in merito alla vittoria dell’Inter contro la Juventus in Coppa Italia. Il suo ragionamento sui rischi presi in partita da Inzaghi

SQUADRA UNITA − Così Taveri nell’analizzare la finale di Coppa Italia: «Come la squadra di Inzaghi è riuscita a vincere? E’ stata vinta nel momento in cui la gara è andata sull’1-2 e l’Inter non si è disunita. La Juventus non ha avuto occasioni per chiudere la partita ma l’Inter si è rimessa nuovamente in carreggiata, pareggiando la gara e poi vincendo. Se fai quattro gol in finale non li fai per caso, bisogna riconoscere i meriti all’Inter. La squadra di Inzaghi ha meritato. Inzaghi si è preso un bel rischio, io non li avrei mai tolti Calhanoglu e Lautaro Martinez. Ha avuto ragione, non pensando nemmeno alla lotterai dei rigori».