Taveri: «Inter, dov’è la verità? Se vince a Bergamo possibile volata scudetto»

Taveri commenta la situazione dell’Inter che, dopo l’ennesimo stop nello scontro diretto con la Juventus, torna a vincere contro il Bologna. Nel corso della trasmissione “Sportmediaset”, il giornalista parla della prossima gara dei nerazzurri e degli effetti di una possibile vittoria.

OSTACOLO – Mino Taveri analizza alcuni dati sulle partite giocate dall’Inter in Serie A. All’indomani di Inter-Bologna, il giornalista interviene così a “Sportmediaset”: « I fatti parlano chiaro e dicono che contro le prime otto della classifica ha perso sempre. Tra le big c’è anche l’Udinese, che è nella parte alta della classifica. Contro le altre squadre, invece, ha fatto 27 punti. Dove sta la verità quindi? È un’Inter senza personalità o la squadra di Simone Inzaghi (vedi focus) soffre quando le avversaria le permettono di fare il gioco? La partita contro l’Atalanta è un grande ostacolo da superare, che potrebbe dare una definitiva risposta. Se l’Inter vince a Bergamo potremmo dire che può ancora proporsi per una volata scudetto. Deve capire da che parte stare. Secondo me dipende tutto sempre dalla solidità a centrocampo. Quando lì in mezzo la squadra gioca e funziona prende meno gol. Dovrebbe collegare i due reparti». Questa l’analisi di Taveri, nel corso della trasmissione di Italia Uno, sulla probabile origine dei problemi dell’Inter.