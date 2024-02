Taveri: «Inter avanti alla Juventus con gara in meno. Da ricordare»

Mino Taveri ha parlato di Inter-Juventus dagli studi di Sport Mediaset, paragonando due dei tre reparti di formazione delle due squadre.

PARAGONI – Mino Taveri ci tiene a ricordare: «L’Inter è avanti di un punto e ha una gara in meno rispetto alla Juventus, bisogna tener conto di questo. In difesa vedo migliore l’Inter: i portieri sono garanzia per entrambe le formazioni. I nerazzurri hanno subito 10 gol, i bianconeri 13. Come rendimento siamo vicini. Per 13 volte la squadra di Inzaghi non ha subito gol, la Juventus 11. Entrambe le squadre hanno segnato 7 reti con i difensori. A centrocampo l’Inter ha più talento, ha segnato 15 gol con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. La Juventus invece ha segnato solamente 6 volte, ma attenzione a Locatelli»