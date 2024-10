Taveri: «Innamorato calcisticamente di Dimarco. Sottovalutato»

Il giornalista Mino Taveri ha elogiato il calciatore dell’Inter Federico Dimarco, esterno sinistro dei nerazzurri che ben si sta disimpegnando anche all’Italia di Luciano Spalletti.

IL GIUDIZIO – Federico Dimarco sta facendo innamorare non solo i tifosi nerazzurri ma anche gli altri appassionati di calcio, italiani e non. Le sue prestazioni in azzurro sono di livello assoluto, ricalcando quanto il laterale sta facendo con la maglia dei meneghini. Di ciò è convinto anche il giornalista Mino Taveri, così pronunciatosi sul punto e sul rendimento dell’attacco a Radio TV Serie A: «L’Inter ha trovato i gol di Thuram, una grande fortuna perché ha fatto il suo e quello che è mancato a Lautaro Martinez all’inizio della stagione. Questo è il sintomo di una grande rosa, in cui voglio sottolineare il ruolo di Dimarco, sottovalutato nel complesso. Per me si tratta di un gran giocatore, la cui tecnica mi rende innamorato calcisticamente di lui».

Dimarco e le sue doti balistiche: marchio di fabbrica

LA PRECISAZIONE – Intervistato dalla Rai dopo il pareggio contro il Belgio per 2-2, Dimarco si era così espresso sul tema dei suoi caratteristici lanci di gioco e sulla crescita dell’Italia: «Lancio ispirato da Calhanoglu? Nono, assolutamente no. Ne ho fatto uno anche in Champions League contro il Barcellona, se vi ricordate! Siamo ripartiti alla grande dopo un brutto Europeo, cerchiamo di occupare gli spazi nel miglior modo possibile, cerchiamo sempre di muoverci bene per creare spazio al nostro compagno. Primo gol con 18 tocchi? Come ho detto prima, il mister ci chiede determinate cose e noi cerchiamo di metterle in campo. Dobbiamo continuare così».