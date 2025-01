Taveri: «L’Atalanta ha sbagliato, non si fanno i test in semifinale»

Mino Taveri, giornalista di Mediaset, nel corso del post partita su Canale 5, ha parlato della vittoria dell’Inter contro l’Atalanta.

NESSUN TEST – L’Inter si è aggiudicata la semifinale contro l’Atalanta, Mino Taveri ha parlato della vittoria dei nerazzurri a Canale 5. Queste le parole del noto giornalista: «A vedere il risultato, Gasperini ha sbagliato qualcosa. In una partita secca contro l’Inter non vanno fatti esperimenti. Non gli è riuscito, però credo che le scelte non abbiano pagato. Dimarco credo sia il più forte in Europa in quel ruolo. Anche i cambi questa sera hanno lavorato bene. Se vai a fare un test in semifinale di Supercoppa Italiana, si può fare, però alla fine sei uscito da una competizione. Inzaghi invece non fa i test».