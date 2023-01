Tavelli: «Se il Milan perde con l’Inter grande punto interrogativo»

Il giornalista di Sky Sport Fabio Tavelli ha parlato di Inter-Milan in programma domani per la Supercoppa Italiana. Una vittoria dei nerazzurri potrebbe generare conseguenze non indifferenti.

CONSEGUENZE – Il Milan non ha convinto nelle ultime apparizioni tra Serie A e Coppa Italia, l’Inter ha fatto sicuramente meglio. Fabio Tavelli, dagli studi di Sky Sport, ha parlato così del derby in programma domani per la Supercoppa Italiana e della zona Champions League: «Penso che in campionato le prime quattro saranno Napoli, Inter, Milan e Juventus nonostante la Roma, che dipende troppo da Paulo Dybala. La Supercoppa Italiana per il Milan è un passaggio decisivo. Se dovesse perdere e non bene contro la squadra di Simone Inzaghi a Riad comincerebbe a ingigantirsi un grande punto di interrogativo sui rossoneri».