Tavelli: «Lautaro Martinez, c’è aspetto psicologico. Non più titolare…»

Fabio Tavelli ha presentato ai microfoni di Sky Sport Genoa-Inter, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Così il giornalista sulla situazione legata a Lautaro Martinez

QUESTIONE PSICOLOGICA − Tavelli sul periodo no di Lautaro Martinez: «Sarà interessante chiedere a Simone Inzaghi l’interlocuzione che ha avuto con Lautaro Martinez. L’aspetto psicologico per i portieri e gli attaccanti è fondamentale. Da capire la gestione dell’argentino, spiegare ad un giocatore che non è il titolare dal primo minuto ma lo preferisce a gara in corso è difficile da far comprendere».