Tavelli: «Inter, una serie di episodi tenuti in un cassettino! Ora un verdetto»

L’Inter dopo il pari sul campo del Torino ha notevolmente complicato il suo cammino scudetto tenendo conto delle vittorie di Milan e Napoli. Secondo Tavelli, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, una partita in particolare darà il verdetto definitivo sui nerazzurri

CHANCE – L’Inter secondo Fabio Tavelli non è ancora fuori dalla lotta scudetto nonostante il cammino a rilento: «Io non penso possano vincerle tutte Milan e Napoli, quindi l’Inter una chance ce l’ha ancora se esce indenne dalla partita con la Juventus. Il calendario è complesso: alla prossima la Fiorentina, poi la sosta e la Juventus. Poi Roma e Atalanta non sono partite semplici. Tutte le partite hanno un grado di difficoltà vero. Continuiamo a dare 3 punti all’Inter nella gara con il Bologna, ma dovrà andare a prenderseli perché la squadra di Mihajlovic non li regalerà».

SVOLTA DECISIVA – Il momento chiave secondo Tavelli è stato il secondo tempo di Inter-Milan: «Al derby è cambiato tutto, quando Giroud ha ribaltato la partita. Io personalmente ho visto l’Inter mettere sotto Real Madrid e Liverpool, il problema è che deve spremere punti anche quando non è in giornata perché il pareggio di Marassi, la sconfitta con il Sassuolo dopo la frenata del Milan, tutta una serie di episodi che i giocatori continuavano a rinviare e tenere in un cassettino pensando ‘tanto poi abbiamo una partita da recuperare e virtualmente siamo ancora primi’. Ora non c’è più questa cosa qui però è vero che ancora non ha perso lo scudetto, la partita con la Juventus ci darà il verdetto definitivo».