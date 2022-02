Tavelli: «Inter, Sirigu 0 parate! Per fortuna un altro derby, una sensazione»

Fabio Tavelli ha analizzato il match di Marassi finito in parità tra Genoa e Inter. Poi sempre su Sky Sport, il giornalista ha lanciato un piccolo allarme verso i giocatori nerazzurri.

SPRECO − Fabio Tavelli sull’occasione persa dai nerazzurri: «Per fortuna l’Inter tiene un altro derby. Nelle ultime sei partite, le due milanesi hanno tirato il freno a meno. Sono due partite che il Milan offre all’Inter due occasioni per scappare. Entrambe sprecate senza segnare. C’è stata la traversa ma Salvatore Sirigu non ha fatto neanche una parata. Poi tenere per tanti minuti Lautaro Martinez fuori non è stata una bella scelta. In 15′ ha fatto più di Alexis Sanchez».

PENSIERO − Una sensazione di Tavelli: «Non vorrei che indirettamente i giocatori dell’Inter abbiano pensato che passato quel momento di grande concentrazione di grandi avversari tutti al lato che adesso cominciasse la discesa. Ciò non deve capitare, i giocatori devono tenere sempre alta la concentrazione».