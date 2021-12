Tavelli: «Inter, serie aperta ma occhio. Inzaghi sa gestire energie e forze»

Tavelli vede l’Inter come la squadra più continua del momento in Serie A, ma non è convinto al 100% sull’esito delle prossime partite. Questo il commento del giornalista, durante La Casa dello Sport Night su Sky Sport, sulla squadra di Inzaghi.

FILOTTO CHE CONTINUA? – Così Fabio Tavelli sull’Inter: «Ha una serie aperta di vittorie consecutive. Certo, se continuasse a vincerle tutte viene difficile non pensarla favorita. Tralasciando il Real Madrid in Champions League gioca non da sfavorita con la Roma, per le assenze della Roma, poi ha Cagliari, Salernitana e Torino. Ma non scommetterei perché l’Inter ha una serie già aperta di vittorie: potrebbe anche avere un piccolo calo. Ma Simone Inzaghi è molto bravo, saprà dosare bene le energie e le forze».