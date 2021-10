Tavelli: «Inter, se il Milan vince il derby non lo prendi più! Inzaghi…»

L’Inter domenica sfiderà l’Udinese a San Siro, poi lo Sheriff in Champions League e domenica 7 novembre il Milan. Secondo Fabio Tavelli di Sky Sport, il match più importante è quello contro i rossoneri. Il giornalista sottolinea inoltre come Inzaghi sia stato bravo a recuperare qualche giocatore.

DERBY DI MASSIMA IMPORTANZA – L’Inter sfida l’Udinese domenica nel lunch match dell’undicesima giornata di Serie A, dopo sarà la volta di Sheriff e Milan. Secondo Fabio Tavelli, la partita più importante è il derby: «Delle prossime tre partite quella con lo Sheriff non la puoi sbagliare ma nemmeno quella con il Milan perché se ti batte nel derby è finita, non lo prendi più. In Champions League hai ancora due possibilità da giocare, lo Shakhtar Donetsk e il Real Madrid in Spagna che magari sarà già qualificato. Quindi in questo momento lo Sheriff è importante, però la partita della settimana è il derby. Quindi penso che Simone Inzaghi abbia già scelto le prossime formazioni».

ALTERNATIVE – L’Inter ha ritrovato un paio di giocatori, tra i quali Alexis Sanchez. Tavelli ne sottolinea l’importanza: «Ci sono molte buone notizie per il tecnico nerazzurro. Intanto Sanchez sembrava perso e invece è diventato un’alternativa. Con tutto il rispetto per il cileno, con squadre come l’Empoli può giocare. È chiaro che Edin Dzeko e Lautaro Martinez è la coppia più importante, Joaquin Correa ha fatto subito bene con il Verona e poi si è un po’ spento. Lui e Sanchez vanno bene con le medio piccole, per le grandi e la Champions League ci sono gli altri due. Inzaghi inoltre ha riscoperto Roberto Gagliardini, ha ritrovato Danilo D’Ambrosio e ora c’è anche l’opzione Andrea Ranocchia. Ci sono una serie di buone indicazioni per Inzaghi, credo che uno tra Marcelo Brozovic e Nicolò Barella però debba riposare».