Tavelli: «Correa si è guadagnato Spezia-Inter! Oggi un pericolo»

Correa sarà probabilmente titolare in Spezia-Inter alle 19, come già successo sabato scorso col Verona (vedi articolo). Tavelli, ospite del pomeriggio di Sky Sport 24, ritiene sia giusto confermare l’argentino e dargli la coppia con Lautaro Martinez.

LE SCELTE – Fabio Tavelli promuove un duo d’attacco tutto argentino per Spezia-Inter: «Joaquin Correa si è guadagnato il campo con la partita precedente. Non puoi pensare di tenere ancora fuori Lautaro Martinez, che ha bisogno di segnare: ha avuto una fiammata con Salernitana e Liverpool, poi è tornato male. In Coppa Italia all’andata è finita 0-0, vale ancora il gol doppio in trasferta e per questo è leggermente favorito il Milan. Spezia-Inter e Milan-Genoa? Sono partite pericolosissime che le squadre che vogliono vincere lo scudetto devono vincere nel primo tempo, segnare subito e mettere in chiaro le cose. Altrimenti le cose si complicano, come successo al Milan con Bologna e Torino».