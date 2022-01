Tavelli: «Atalanta-Inter da scudetto. Che chance per la squadra di Inzaghi!»

Fabio Tavelli, su Sky Sport durante l’edizione ‘La casa dello Sport‘, ha presentato la gara tra Atalanta e Inter. Per il giornalista, si tratta di una partita scudetto con i nerazzurri che hanno una grande chance

GARA SCUDETTO − Tavelli non ha dubbi sul match di Bergamo: «Simone Inzaghi ha fatto bene a dire che si tratta di una gara scudetto. Questa è una partita scudetto sia per l’Atalanta che per l’Inter perché se dovesse vincere si toglierebbe già una rivale e darebbe un grande colpo alle altre pretendenti. Se fa adesso le provviste dell’inverno poi avrà una primavera luminosa. Il calendario di questo mese e mezzo è duro. Se l’Inter passa la partita di Bergamo e la vince e poi non perde il Derby allora sarà veramente una strada liscia».