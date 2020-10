Tavecchio: “Juventus-Napoli? Azzurri non hanno sbagliato. L’ASL…”

Matteo Politano Napoli-Genoa

Carlo Tavecchio, intervenuto sulle frequenze di “Radio Punto Nuovo”, nel corso di Punto Nuovo Sport Show ha parlato della questione relativa a Juventus-Napoli. Ecco le sue parole

COMPETENZE – Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, è intervenuto sulle frequenze di “Radio Punto Nuovo”. Ecco le sue parole: «Juventus-Napoli? È questione di competenze: se c’è un protocollo e se nello stesso è scritto che è fatto salvo il provvedimento dell’autorità locale e statale, credo che il Napoli non abbia sbagliato nulla. Se l’Asl è intervenuta sostenendo che ci sia stata una necessità di evitare una pandemia, allora non si gioca, stop».