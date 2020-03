Tavecchio: “Parole di Zhang non problema, il sistema sì! Juventus-Inter…”

Tavecchio – ex Presidente della FIGC -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, sta dalla parte dell’Inter dopo lo sfogo del Presidente Zhang. Duro attacco all’attuale governance del calcio italiano

DALLA PARTE DI ZHANG – Per Carlo Tavecchio lo sfogo del numero uno nerazzurro è giustificato: «Il Coronavirus e lo slittamento delle partite? Secondo me la questione bisognava risolverla da tempo con lo slittamento della giornata di campionato di una settimana e sarebbe finito tutto con tranquillità. Andava adottata questa misura già da un po’. Steven Zhang si è scagliato contro il Presidente della Lega Serie A? È una Lega che ha cambiato quattro governance… Il problema non sono le dichiarazioni di Zhang ma il sistema. Bisognerebbe avere diciotto squadre in Serie A, diciotto in Serie B e altri due blocchi di diciotto club in Serie C. Con settantadue squadre si risolverebbero tante cose. Questo non si vuole fare e allora ci sono tutti i problemi che vedete…».

DERBY D’ITALIA E SCUDETTO – Tavecchio dice la sua anche sulla situazione calendari e quindi sulla lotta scudetto: «Juventus-Inter il 9 marzo? Ognuno fa le proprie valutazioni, credo che si sarebbe ottemperato ai famosi quattro radici giorni rinviando le partite di una settimana. Ma come si fa a far giocare Juventus-Inter a porte chiuse? Trasmettere una partita del genere in tutto il mondo sarebbe drammatico per tutto il sistema. Poi sento parlare di Juventus-Milan con la possibilità di far entrare solo la tifoseria piemontese… Beh, dico che siamo molto fantasiosi. Chi vincerà lo Scudetto? Il campionato è aperto, ci sono tre squadre in lizza. La Lazio sta facendo cose eccellenti. A oggi non è da scartare che possa vincere lo Scudetto». Questo il punto di vista di Tavecchio.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo