Tavecchio: “Coronavirus, non si può pensare di non giocare. Lombardia…”

Tavecchio torna a parlare dell’emergenza Coronavirus (qui la sua opinione nella scorsa settimana), sottolineando la necessità di tornare a giocare. Tra le tante proposte, l’ex Presidente FIGC avalla quella di Galliani. In Lombardia e altre due regioni l’emergenza è ancora forte. Di seguito le sue dichiarazioni a “Radio Marte”

CALCIO DEVE RIPARTIRE – Carlo Tavecchio fa il punto della situazione tra Coronavirus e campo: «E’ difficile capire cosa accadrà col campionato. L’emergenza Covid-19 è molto forte in tre regioni, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Parliamo di due terzi della Serie A. Ci saranno tante restrizioni. Mi piace la proposta di Adriano Galliani e prolungherei il campionato considerando l’anno solare per chiudere la stagione. Il Var? E’ un discorso globale che riguarda pure gli spogliatoi dei calciatori ovviamente, quindi servirebbe un approccio complessivo sul problema. Bisogna trovare un compromesso nel tempo. Non si può pensare di non giocare più a calcio».