Taremi salta il Mondiale per Club: notizia shock per l’Inter!

Mehdi Taremi non parteciperà al Mondiale per Club in programma in questo mese di giugno. Il calciatore ha avuto problemi personali e secondo Sport Mediaset non riuscirà a giocare.

OLTRE IL CAMPO – Quando si trattano queste situazioni il campo va assolutamente in secondo piano. Ciò che è accaduto nelle ultime ore tra Iran e Israele ha sconvolto il panorama internazionale, la guerra non finisce e anzi peggiora con il passare dei giorni. Gli attacchi missilistici non permettono la partenza degli aerei e i calciatori presenti in Iran non riescono ad uscire. Tra questi c’è anche l’attaccante dell’Inter Mehdi Taremi, che era stato convocato da Cristian Chivu per il Mondiale per Club. Da quanto apprende però Sport Mediaset il calciatore non potrà partecipare al torneo in programma in questo mese di giugno. Non mancherà solamente all’esordio come si pensava fino a poco fa, ma salterà l’intera competizione a causa del blocco degli aerei in Iran.

OPZIONI – L’allenatore romeno sarà perciò in emergenza assoluta negli Stati Uniti: davanti ci sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram, poi le opzioni sono finite. I fratelli Esposito avranno sicuramente spazio, soprattutto Francesco Pio che è il profilo maggiormente attenzionato dalla dirigenza. Sebastiano rimane comunque in vendita in attesa di offerte.