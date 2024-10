Taremi, riconoscimenti dopo Inter-Stella Rossa! Candidato a un nuovo premio

Taremi, dopo essere stato eletto Man of the Match dai tifosi dell’Inter e dall’UEFA, è stato candidato a un nuovo premio dopo la seconda giornata di Champions League.

RICONOSCIMENTI – L’Inter ha conquistato una vittoria convincente per 4-0 contro la Stella Rossa nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League, e gran parte del merito va attribuito a Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è stato il protagonista assoluto del match, contribuendo in modo decisivo con un gol, due assist e una prestazione di grande generosità e sacrificio. Questi numeri descrivono solo in parte l’importanza del suo contributo per il successo nerazzurro. Questa performance di alto livello gli è valsa due importanti riconoscimenti: il premio di “Man of the Match” assegnato dalla UEFA, e quello di “Man of the Match powered by Qatar Airways”, votato direttamente dai tifosi nerazzurri. Il numero 99 dell’Inter ha così dimostrato di aver già conquistato il cuore del pubblico, che ha apprezzato la sua dedizione e la sua abilità.

Taremi candidato a un nuovo premio

I MIGLIORI – I riconoscimenti potrebbero non fermarsi qui per Taremi. Grazie alla sua prestazione eccezionale contro la Stella Rossa, l’attaccante iraniano è stato selezionato tra i quattro candidati per il premio di “Player of the Week” della UEFA. Gli altri candidati includono Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, Dusan Vlahovic della Juventus e Abdallah Sima del Brest. Ora non resta che attendere e vedere se Mehdi Taremi riuscirà a conquistare anche il titolo di “Player of the Week” della UEFA.