Taremi non ingrana, ma Inzaghi lo difende. ‘In Iran un sentore’ – TS

Mehdi Taremi fatica ad incidere con la maglia dell’Inter. L’attaccante iraniano, arrivato a zero in estate, ha finora segnato solo un gol su calcio di rigore.

BOTTINO MISERO – L’Inter e Taremi stesso, di certo, si aspettavano di più dall’attaccante iraniano. La prima parte di stagione non può considerarsi positiva per l’ex centravanti del Porto, che in sedici partite complessive, ha messo a referto appena un gol e due assist. Peraltro tutti nella stessa partita, ossia nel 4-0 che l’Inter ha rifilato alla Stella Rossa, ieri battuta di misura dal Milan a San Siro, nella seconda giornata della Fase Campionato della Champions League. Un bottino misero per l’iraniano, sempre titolare in coppa e solo una volta, contro il Lecce, in campionato.

Taremi e la fiducia di Inzaghi e dell’Iran: l’Inter lo aspetta

FIDUCIA – Nonostante questo avvio a rilento, Taremi gode della fiducia di Simone Inzaghi, che nel post partita di Leverkusen ha difeso il suo attaccante. L’augurio è che una volta terminato questo legittimo periodo di apprendistato, Taremi torni quello che si è visto al Porto, dove ha concluso la sua esperienza con 91 reti ufficiali, diventando il terzo marcatore di sempre dei Dragoes. In Iran, peraltro, filtra questo sentore: sia tifosi che media persiani sono convinti che l’attaccante presto si prenderà l’Inter a suon di gol.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna