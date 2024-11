Taremi inarrestabile con l’Iran: gol al Kirghizistan nei primi 45′!

Mehdi Taremi sale di nuovo in cattedra con l’Iran. Nella sfida contro il Kirghizistan si mette in mostra con un gol nel primo tempo della sfida di qualificazione ai Mondiali del 2026.

PRIMO TEMPO – È attualmente in corso Kirghizistan-Iran, match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Anche in quest’occasione, come nella sfida contro la Corea del Nord, Mehdi Taremi è stato lanciato titolare nella formazione scelta dal suo Commissario Tecnico. E anche questa volta l’attaccante dell’Inter non spreca la chance, mettendosi in mostra già nel primo tempo. Nei primi 45′ della scorsa partita tre assist, contro il Kirghizistan arriva direttamente il gol del calciatore iraniano. È stato, infatti, proprio Taremi a sbloccare il match e a portare avanti l’Iran, andando a segno al tredicesimo della prima frazione di gioco. Saleh Hardani ha fatto il resto, raddoppiando il risultato al 33′ sfruttando l’assist di Sardar Azmoun. Ora per Taremi e l’Iran ci sono altri quarantacinque minuti da sfruttare in campo contro il Kirghizistan.