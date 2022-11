Taremi fa doppietta all’Inghilterra, a febbraio affronterà l’Inter!

Mehdi Taremi si è reso protagonista a suo modo nella gara di esordio dell’Iran contro l’Inghilterra ai Mondiali. La nazionale iraniana ha perso 6-2, i due gol li ha segnati però proprio Taremi, avversario dell’Inter in Champions League.

DOPPIETTA – Fare gol è sempre bello. Farlo in un match che termina 6-2 forse un po’ meno. Mehdi Taremi ha segnato una doppietta all’Inghilterra nel prima gara dell’Iran ai Mondiali. Due gol che contano poco magari per quanto riguarda la gara. Gol che però confermano i numeri dell’attaccante del Porto, avversario dell’Inter a febbraio agli ottavi di Champions League.

VIZIO – La stagione di Taremi non sta certo andando male, anzi. In stagione ha segnato sei gol nelle prime 13 della Liga Portugal, condite da 5 assist. In Champions non sta certo andando male, Inter avvisata: in 5 partite ha segnato infatti 5 gol, oltre a due assist. L’attaccante iraniano sta vivendo una stagione da sogno, segnando a raffica. Ora anche al Mondiale si è subito sbloccato, segnando poi anche il secondo gol su rigore. Simone Inzaghi dovrà preparare la squadra per affrontare un attaccante da 15 gol in stagione finora in tutte le competizioni. Taremi tra l’altro, ha già segnato a una squadra italiana. Fu proprio lui a segnare contro la Juventus nella gara di andata di Champions League nel 2021. Bianconeri che furono poi elimanti dal Porto.