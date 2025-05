Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia!

Mehdi Taremi sta trovando sempre più spazio all’Inter grazie alle sue prestazioni in Serie A e Champions League. Il finale di stagione può consolidarne il nuovo ruolo in nerazzurro.

LA CRESCITA – Mehdi Taremi sta offrendo la sua miglior versione da quando milita all’Inter. Tanto contro il Barcellona quanto nel match col Torino, infatti, il calciatore iraniano ha saputo garantire quelle qualità che hanno rappresentato il motivo principale del suo approdo all’Inter. Personalità, contributo in fase difensiva, supporto alla squadra in fase di costruzione dell’azione avanzata, continuità nell’arco della sfida. Queste sono alcune delle ragioni per cui i nerazzurri lo hanno ingaggiato in estate. E sulla cui base rinnoveranno la propria fiducia nel classe 1992.

Taremi resterà all’Inter. I piani per il futuro sono chiari

LA STRATEGIA – L’Inter non ha intenzione di separarsi da Taremi dopo soltanto una stagione. L’ambientamento in nerazzurro non è stato sicuramente facile, così come l’esigenza di dover fare i conti con la presenza di due titolarissimi come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ora che il periodo più complicato è alle spalle, il calciatore iraniano non ha altra intenzione che non sia quella di mostrare con continuità le sue qualità all’Inter.

LO SCENARIO – Taremi comporrà il reparto offensivo dei nerazzurri, nella prossima stagione, insieme a Lautaro Martinez, Thuram e almeno un altro nuovo innesto estivo. Tra i nomi monitorati dall’Inter vi sono quelli di Ange-Yoan Bonny e Joshua Zirkzee, entrambi molto apprezzati dalla dirigenza e dallo staff tecnico dei meneghini. Se quest’ultima è una situazione dominata da un alone di incertezza, diverso è dunque il caso di Taremi. Che punterà ad acquisire un ruolo sempre più rilevante nell’Inter di Simone Inzaghi.