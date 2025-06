Taremi ancora bloccato in Iran, Inter in contatto continuo: la situazione – CdS

L’Inter dovrà fare a meno di Mehdi Taremi per il Mondiale per Club 2025. L’attaccante iraniano, atteso a Los Angeles per unirsi al gruppo nerazzurro dopo gli impegni con la nazionale, non ha potuto lasciare Teheran a causa del conflitto esploso tra Iran e Israele. Una situazione delicatissima che ha costretto il club a rinunciare ufficialmente alla sua presenza nella nuova competizione FIFA.

BLOCCATO – Mehdi Taremi sarebbe dovuto partire venerdì, insieme agli altri giocatori reduci dagli impegni internazionali, ma nella notte tra giovedì e venerdì è scattata l’offensiva aerea israeliana. Con lo spazio aereo iraniano chiuso e un’escalation militare in corso, qualsiasi ipotesi di spostamento si è fatta impossibile. Gli attacchi e contrattacchi missilistici hanno elevato i livelli di rischio, rendendo sconsigliato perfino un eventuale viaggio via terra verso altri confini. Il calciatore si trova ancora a Teheran, in un luogo sicuro e protetto, ma profondamente provato dalla situazione. Lo stato psicologico è tutt’altro che sereno: la guerra ha riportato il Paese in un clima di incertezza e paura che inevitabilmente ha avuto ricadute anche sul piano umano, oltre che sportivo.

Inter in ansia e in continuo contatto con Taremi

SITUAZIONE AD OGGI – L’Inter, dal canto suo, ha agito prontamente attivandosi con le autorità iraniane in Italia, cercando soluzioni per permettere il viaggio del giocatore e, al contempo, trasmettendogli tutta la vicinanza possibile. In un contesto dove il calcio lascia spazio a problemi ben più gravi, la mancata partecipazione di Taremi al Mondiale per Club rappresenta un’assenza pesante per l’Inter, ma inevitabile. Ora conta solo che il giocatore e i suoi cari restino al sicuro, nella speranza che la situazione geopolitica possa presto normalizzarsi.

Fonte: Corriere dello Sport