Taremi ancora titolare, ripaga la fiducia di Conceicao e del Porto!

Striscia positiva per Mehdi Taremi che nelle ultime tre partite ha raccolto un gol e due presenze titolari, la seconda consecutiva oggi in occasione di Casa Pia-Porto. Il futuro attaccante dell’Inter ha contributo alla vittoria della sua squadra per 1-2.

ALTRA GRANDE PRESTAZIONE – Mehdi Taremi ritrova fiducia e continuità con la maglia del Porto, cercando di concludere nel migliore dei modi l’esperienza con la squadra portoghese. L’attaccante iraniano aveva trovato il gol in coppa la settimana scorsa, prima di ritrovare anche la maglia da titolare contro il Famalicao. Anche oggi, in occasione di Casa Pia-Porto in scena alle 19, il giocatore promesso sposo all’Inter è stato schierato ancora una volta titolare fornendo l’assist decisivo a Nico per il gol vittoria.