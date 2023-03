Tare: «Soddisfatto se la Lazio arriva quarta. Obiettivo Champions»

Igli Tare ha commentato su Dazn la partita tra Roma e Lazio, aggiungendo il chiaro e preciso obiettivo stagionale dei biancocelesti.

STAGIONE – Igli Tare ha commentato in questo modo su Dazn la stagione della Lazio: «Mi rendo soddisfatto se la Lazio va in Champions, siamo usciti da tre competizioni in una maniera ingiusta. L’obiettivo principale della stagione è lottare per la Champions League, vedendo i risultati di ieri sera sarebbe una grande stagione in caso di quarto posto. La Juventus è la seconda in classifica, dovremmo vedere da qui alla fine. Oggi dobbiamo vincere anche in chiave scontri diretti».