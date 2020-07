Tare: “Lazio gioca ogni 3 giorni, Inter e Juventus no! Kumbulla…”

Igli Tare, Direttore Sportivo della Lazio, ha parlato a “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio di inizio della sfida contro il Lecce, ribadendo come i biancocelesti – rispetto a Inter e Juventus – giochino sempre ogni tre giorni. Un commento anche su Marash Kumbulla, difensore del Verona seguito anche dai nerazzurri.

POCO RIPOSO – Igli Tare, Direttore Sportivo della Lazio, ha voluto ricordare come i biancocelesti siano penalizzati nelle date delle partite rispetto a Inter e Juventus: «Giochiamo sempre ogni tre giorni, questa è già la quarta partita che facciamo ogni tre giorni, molto di più rispetto invece quanto fanno Inter e Juventus. Non voglio che sia una scusa, ma è un’analisi che ci deve servire per dare continuità al nostro lavoro».

OBIETTIVO DI MERCATO – Tare ha poi parlato di Marash Kumbulla, giovane difensore del Verona che sta disputando un’ottima stagione in Serie A che ha attirato su di sé anche le attenzioni dell’Inter. Questo il suo commento sulla trattativa in corso: «Per Kumbulla non è cambiato nulla rispetto all’offerta che abbiamo già presentato. Può essere una pedina importante per il futuro della Lazio, abbiamo l’opportunità di fare un piccolo sforzo per le nostre possibilità, ma non vogliamo snaturarci perché il rischio c’è sempre. Ci sono tante difficoltà in questo periodo che non vanno lasciate da parte, ma cercheremo di fare una squadra competitiva anche per il prossimo anno».